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Росс Браун: «После маневра Ферстаппена Риккьярдо, по сути, стал пассажиром»
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Росс Браун: «После маневра Ферстаппена Риккьярдо, по сути, стал пассажиром» 

Спорт-Экспресс 51 минуту назад
Спортивный директор «Формулы-1» Росс Браун не стал называть виновного в столкновении двух «Ред Буллов». По его словам, инцидента можно было бы избежать при другой конфигурации аэродинамики.
— Я не буду говорить, кто виноват, или как должна поступить команда, — цитирует F1i Брауна. — Но думаю, что решение комиссаров наказать обоих пилотов предупреждениями было правильным. Хочу обратить внимание на момент столкновения. Риккьярдо пошел на обгон, а Ферстаппен изменил траекторию, чтобы заблокировать его. Австралиец стал, по сути, пассажиром. Он потерял контроль за машиной Макса, поскольку оказался в аэродинамическом мешке за первым «Ред Буллом». Его влияние на сцепление с дорогой огромно. По сути, он потерял возможность затормозить. В свете этого особенно важно решение комиссии «Формулы-1» снизить влияние аэродинамического мешка на сцепление с дорогой едущей позади машины. Это облегчит обгоны и сделает гонки зрелищнее.
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