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«Формула-1» откажется от «Гран-при Азербайджана» ради гонки в Майами?
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«Формула-1» откажется от «Гран-при Азербайджана» ради гонки в Майами? 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Фото: F1News.ru
Руководство «Формулы-1» рассматривает возможность замены «Гран-при Азербайджана» на еше один этап в США, который планируется проводить в Майами, сообщает Autosport.com. Действующее соглашение между боссами «королевских гонок» и промоутером гонки в Баку рассчитано до 2020 года.
Ранее сообщалось, что этап на улицах Майами может быть включен в календарь «Формулы-1» уже в 2019 году. Городской совет города поддержал эту идею. При этом, жители негативно относятся к этой инициативе, поскольку их не устраивает уровень шума во время гонок а также повреждением растений при создании трассы.
В настоящее время в календаре «Формулы-1» уже есть этап на территории США. С 2012 года гонки проходят в Остине, штат Техас.
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