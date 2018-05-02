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Гран-при «Формулы-1» в Майами может пройти в 2019 году
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Гран-при «Формулы-1» в Майами может пройти в 2019 году 

Газета.Ru 53 минуты назад
Фото: Reuters
Коммерческий директор «Формулы-1» Шон Братчес сообщил о планах проведения этапа Гран-при в Майами в сезоне-2019, передает "Советский спорт".
"У «Формулы-1» более полумиллиарда поклонников по всему миру, это одно из самых популярных зрелищ на планете. Майами же имеет статус культового гламурного города. Вкупе с великолепной инфраструктурой это делает его идеальным местом для проведения гонки", цитирует Братчеса Autosport.com.
Отмечается, что 10 мая городская комиссия Майами проведет голосование о проведении гонок в 2019 году, а также о заключении контракта до 2028 года. При этом жители города настроены негативно к перспективе проведения в Майами гонок из-за сильного шума.
Ранее сообщалось, что стратегическая группа, комиссия «Формулы-1» и Всемирный совет по автоспорту приняли решение внести поправки в технический регламент об увеличении числа обгонов в заездах.
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