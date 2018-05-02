Гран-при «Формулы-1» в Майами может пройти в 2019 году

"У «Формулы-1» более полумиллиарда поклонников по всему миру, это одно из самых популярных зрелищ на планете. Майами же имеет статус культового гламурного города. Вкупе с великолепной инфраструктурой это делает его идеальным местом для проведения гонки", цитирует Братчеса Autosport.com.

Отмечается, что 10 мая городская комиссия Майами проведет голосование о проведении гонок в 2019 году, а также о заключении контракта до 2028 года. При этом жители города настроены негативно к перспективе проведения в Майами гонок из-за сильного шума.

Ранее сообщалось, что стратегическая группа, комиссия «Формулы-1» и Всемирный совет по автоспорту приняли решение внести поправки в технический регламент об увеличении числа обгонов в заездах.