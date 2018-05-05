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Хэмилтону не понравилась конфигурация трассы в Майами
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Хэмилтону не понравилась конфигурация трассы в Майами 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Руководство Формулы-1 уже в 2019 году планирует добавить в календарь чемпионата гонку в Майами. Несколькими днями ранее был представлен вариант конфигурации городской трассы в крупнейшем городе Флориды.
Впечатлениями от неё решил поделиться действующий чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, дав понять, что он от неё не в восторге.
«Только что увидел конфигурацию трассы в Майами. Это не то что нужно, бро. Давайте я сам займусь её дизайном», — написал британец в сторис на своей странице в «Инстаграме».
Соответствующий пост можно увидеть в сторис на странице Льюиса Хэмилтона в «Инстаграме».
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