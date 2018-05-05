Хэмилтону не понравилась конфигурация трассы в Майами

Руководство Формулы-1 уже в 2019 году планирует добавить в календарь чемпионата гонку в Майами. Несколькими днями ранее был представлен вариант конфигурации городской трассы в крупнейшем городе Флориды.

Впечатлениями от неё решил поделиться действующий чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон , дав понять, что он от неё не в восторге.

«Только что увидел конфигурацию трассы в Майами. Это не то что нужно, бро. Давайте я сам займусь её дизайном», — написал британец в сторис на своей странице в «Инстаграме».

Соответствующий пост можно увидеть в сторис на странице Льюиса Хэмилтона в «Инстаграме».