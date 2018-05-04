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Представлен возможный вариант конфигурации городской трассы в Майами
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Представлен возможный вариант конфигурации городской трассы в Майами 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: autosport.com.ru
Ранее сообщалось, что ещё один этап Формулы-1 в США может появиться в календаре чемпионата уже с 2019 года. Руководство Liberty Media стремится как можно раньше организовать Гран-при в Майами. Ожидается, что контракт с промоутерами будет подписан на 10 лет, а сама гонка будет проходить в октябре. Также предполагается, что во Флориде пилоты будут соревноваться на городской трассе.
Теперь же представлена и её потенциальная конфигурация. Она включает в себя две длинные прямые над мостом, который соединяет центр города и его портовую часть. Кроме этого гонщики будут проезжать и вокруг спортивного комплекса AAArena, на которой проводит домашние матчи команда НБА «Майами Хит».
Карту возможной конфигурации городской трассы в Майами можно посмотреть на странице коммисионера Майами Кена Расселла в «Твиттере».
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