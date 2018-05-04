Представлен возможный вариант конфигурации городской трассы в Майами

Ранее сообщалось, что ещё один этап Формулы-1 в США может появиться в календаре чемпионата уже с 2019 года. Руководство Liberty Media стремится как можно раньше организовать Гран-при в Майами. Ожидается, что контракт с промоутерами будет подписан на 10 лет, а сама гонка будет проходить в октябре. Также предполагается, что во Флориде пилоты будут соревноваться на городской трассе.

Теперь же представлена и её потенциальная конфигурация. Она включает в себя две длинные прямые над мостом, который соединяет центр города и его портовую часть. Кроме этого гонщики будут проезжать и вокруг спортивного комплекса AAArena, на которой проводит домашние матчи команда НБА «Майами Хит».