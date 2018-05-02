«Заубер» покинул технический директор Йорг Цандер

Технический директор «Заубера» в Формуле-1 Йорг Цандер покинул команду и уже со 2 мая оставил свой пост, сообщает гоночный коллектив в своём официальном пресс-релизе.

Цандер занимал должность технического директора с 2017 года. После его ухода, пока не будут сделаны новые назначения, работа над болидом C37 и новой машиной для сезона 2019 года в команде будет идти под контролем руководителя «Заубера» Фредерика Вассёра

О причинах ухода специалиста и новом месте его работы пока информации никакой нет.