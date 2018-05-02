Мартин Брандл прокатился на чемпионском болиде 1958 года 

Бывший гонщик Формулы-1, эксперт телеканала SkySports Мартин Брандл попробовал свои силы за рулём Ferrari Dino 246F1, сообщает Sky Sports. Именно за рулём Ferrari Dino 246F1 Майк Хоторн выиграл титлу в 1958 году, Любопытно, что в том сезоне Хоторн одержал только одну победу в сезоне (состоящем из 11 этапов). Четыре победы в сезоне было на счету Стирлинга Мосса, но 5 сходов поставили крест на его надеждах на титул. Для Хоторна этот титул стал единственным в карьере, а сам гонщик вошёл в историю как первый британский чемпион мира.
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