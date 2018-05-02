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Магнуссен: не хочу умереть в гоночном болиде
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Магнуссен: не хочу умереть в гоночном болиде 

Чемпионат.com 2 часа назад
Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен дал опровержение своему интервью, в котором он говорил о своей готовности умереть за рулём гоночной машины.
«Я давал это интервью до гонки в Баку и не имел ввиду инцидент с Пьером Гасли в гонке в тот момент. Я не выжимал Пьера с трассы нарочно и много раз принёс ему извинения после инцидента.
Я не хочу умереть в гоночной машине. Я говорил о своей готовности сделать всё, чтобы добиться успеха. Успех для меня, очевидно, не попадать в инциденты или получать штрафы и финишировать в гонках на самых высоких позициях, которые возможны», — написал Магнуссен в своём «твиттере».
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