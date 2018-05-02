Магнуссен: не хочу умереть в гоночном болиде

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен дал опровержение своему интервью, в котором он говорил о своей готовности умереть за рулём гоночной машины.

«Я давал это интервью до гонки в Баку и не имел ввиду инцидент с Пьером Гасли в гонке в тот момент. Я не выжимал Пьера с трассы нарочно и много раз принёс ему извинения после инцидента.

Я не хочу умереть в гоночной машине. Я говорил о своей готовности сделать всё, чтобы добиться успеха. Успех для меня, очевидно, не попадать в инциденты или получать штрафы и финишировать в гонках на самых высоких позициях, которые возможны», — написал Магнуссен в своём «твиттере».