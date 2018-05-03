Видео: Пилоты Ф-1 прохватили по Азербайджану на «Ниве»

Пилоты Фрмулы-1 Макс Ферстаппен и Дэниэл Риккардо прохватили по дорогам Азербайджана в преддверии местного Гран-При. В качестве спорткара был выбран легендарный советский кроссовер Lada 4×4.

Погонять пилоты решили по территории археологического заповедника Гобустан — «Край быков». В опубликованном ролике показана «Нива», окрашенная в фирменные цвета Red Bull. На ней пилоты Формулы-1 попробовали показать мастер-класс местным водителям на обычной «Ниве».

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