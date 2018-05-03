Тото Вольфф: «Переговоры по новому контракту Хэмилтона отложены»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф признался, что окончательное подписание контракта с пилотом команды Льюисом Хэмилтоном отложено из-за сложного старта нового сезона. По словам Вольффа, команда посвящает все силы доработке машины.

— Мы не говорили с Льюисом о новом контракте несколько дней или даже недель, потому что у нас идет интенсивная работа над шинами болида, — цитирует crash.net Вольффа. — Но и «Мерседес», и Хэмилтон прекрасно знают, чего хотят друг от друга, поэтому нам с Льюисом нужно просто найти время и сесть поговорить о контракте.

Ранее Вольф и Хэмилтон подтвердили желание заключить новое соглашение. По предварительной информации, оно будет рассчитано на три года и принесет пилоту 120 миллионов фунтов.

Британец выступает за «Мерседес» с 2013 года. За это время гонщик трижды становился чемпионом мира. В текущем сезоне Хэмилтон с 70 очками занимает первую строчку в личном зачете.