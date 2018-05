Подготовлено 29-е издание книги «Кто работает в Формуле-1»

В ближайшее время выйдет в свет уже 29-е по счёту издание книги The who works in F1 («Кто работает в Формуле-1»), сообщает официальный пресс-релиз. В книге указаны должности и контактные данные более чем 4 тыс. сотрудников команд Формулы-1 и журналистов, освещающих автоспорт.

Книга будет доступна в трёх вариантах — печатном, электронном и как мобильное приложение для смартфонов. Официальная презентация нового издания The who works in Formula One 2018 состоится во время Гран-при Испании Формулы-1.