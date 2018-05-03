Личный тренер пилота «Феррари» Кими Райкконена Марк Арнелл сообщил, что в последнее межсезонье финский гонщик сумел похудеть на 3,2 кг.
«В межсезонье мы работали над тем, чтобы Кими сбросил вес. В результате за зиму мне удалось достичь цели и Райкконен похудел на 3,2 кг. Инженерам важно, чтобы пилот был как можно легче, чтобы они могли регулировать загрузку передней и задней осей болида балластом, меняя его расположение. Если гонщик тяжёлый, то это не работает», — сказал Арнелл в интервью газете Iltalehti.