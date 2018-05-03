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F1: Хэмилтон возглавил классификацию Чемпионата мира
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F1: Хэмилтон возглавил классификацию Чемпионата мира 

CarClub 3 часа назад
Фото: CarClub
После четвертой гонки сезона, проходившей на городской трассе Баку, в классификации Чемпионата мира по шоссейно-кольцевым гонкам в классе машин Формула-1 сменился лидер. Одержав первую в 2018 году победу, на первое место вышел действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон (Mercedes).
Ход гонки не предвещал британцу грядущего триумфа. Стартовавший с поула Себастьян Феттель (Ferrari) уверенно лидировал на протяжении первых 30 кругов. Затем, немца опередил Валттери Боттас (Mercedes), максимально затянувший время первого пит-стопа. До победы финну оставалось проехать всего два круга, и в этот момент на его машине после проезда по неубранным с трассы обломкам взорвалось заднее правое колесо. Боттас отправился в боксы, а его напарник Хэмилтон проехал последние круги во главе пелотона и финишировал в статусе нового лидера Чемпионата.
Результаты Гран-при Азербайджана F1 2018
Льюис Хэмилтон (Mercedes) 1:43.44.291  Кими Райкконен (Ferrari) +2.460  Серхио Перес (Force India) +4.024  Себастьян Феттель (Ferrari) +5.329  Карлос Сайнс (Renault) +7.515  Шарль Леклер (Sauber) +9.158  Фернандо Алонсо (McLaren) +10.931  Лэнс Стролл (Williams) +12.546  Стоффель Вандорн (McLaren) +14.152  Брендон Хартли (Toro Rosso) +18.030  Маркус Эриксон (Sauber) +18.512  Пьер Гасли (Toro Rosso) +24.720  Кевин Магнуссен (Haas F1) +30.663  Валттери Боттас (Mercedes) +3 круга
Сходы: Эстебан Окон (Force India), Сергей Сироткин (Williams), Нико Хюлкенберг (Renault), Даниэль Риккардо, Макс Ферстаппен (оба — Red Bull), Роман Грожан (Haas F1).
Сергей Сироткин сошел на первом круге. Оказавшись зажатым между Нико Хюлькенбергом и Фернандо Алонсо, россиянин не сумел избежать столкновения. «Красные Быки» устроили на трассе Баку настоящую «корриду», которая завершилась плачевно для обоих пилотов. При этом виноватыми в столкновении, повлекшем двойной сход, были оба гонщика.
Классификация пилотов в Чемпионате мира Формулы-1 2018 года после четвертого этапа
Льюис Хэмилтон (Mercedes) 70 очков
Себастьян Феттель (Ferrari) 66  Кими Райкконен (Ferrari) 48  Валттери Боттас (Mercedes) 40  Даниэль Риккардо (Red Bull) 37  Фернандо Алонсо (McLaren) 28  Нико Хюлкенберг (Renault) 22  Макс Ферстаппен (Red Bull) 18  Серхио Перес (Force India) 15  Карлос Сайнс (Renault) 13 …
Кубок конструкторов
Ferrari 114 очков
Mercedes-Benz 110  Red Bull Racing 55  McLaren 36  Renault 35  Force India 16  Toro Rosso 13  Haas 11  Sauber 10  Williams 4  Следующая гонка Чемпионата мира пройдет 13 мая на трассе Барселоны.
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