F1: Хэмилтон возглавил классификацию Чемпионата мира

После четвертой гонки сезона, проходившей на городской трассе Баку, в классификации Чемпионата мира по шоссейно-кольцевым гонкам в классе машин Формула-1 сменился лидер. Одержав первую в 2018 году победу, на первое место вышел действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон (Mercedes).

Ход гонки не предвещал британцу грядущего триумфа. Стартовавший с поула Себастьян Феттель Ferrari ) уверенно лидировал на протяжении первых 30 кругов. Затем, немца опередил Валттери Боттас (Mercedes), максимально затянувший время первого пит-стопа. До победы финну оставалось проехать всего два круга, и в этот момент на его машине после проезда по неубранным с трассы обломкам взорвалось заднее правое колесо. Боттас отправился в боксы, а его напарник Хэмилтон проехал последние круги во главе пелотона и финишировал в статусе нового лидера Чемпионата.

Результаты Гран-при Азербайджана F1 2018

Сергей Сироткин сошел на первом круге. Оказавшись зажатым между Нико Хюлькенбергом и Фернандо Алонсо, россиянин не сумел избежать столкновения. «Красные Быки» устроили на трассе Баку настоящую «корриду», которая завершилась плачевно для обоих пилотов. При этом виноватыми в столкновении, повлекшем двойной сход, были оба гонщика.

Классификация пилотов в Чемпионате мира Формулы-1 2018 года после четвертого этапа

Льюис Хэмилтон (Mercedes) 70 очков

Себастьян Феттель (Ferrari) 66 Кими Райкконен (Ferrari) 48 Валттери Боттас (Mercedes) 40 Даниэль Риккардо (Red Bull) 37 Фернандо Алонсо (McLaren) 28 Нико Хюлкенберг (Renault) 22 Макс Ферстаппен (Red Bull) 18 Серхио Перес (Force India) 15 Карлос Сайнс (Renault) 13 …

Кубок конструкторов

Ferrari 114 очков

Mercedes-Benz 110 Red Bull Racing 55 McLaren 36 Renault 35 Force India 16 Toro Rosso 13 Haas 11 Sauber 10 Williams 4 Следующая гонка Чемпионата мира пройдет 13 мая на трассе Барселоны.