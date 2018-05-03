«Пирелли» определилась с шинами на этап в Великобритании

Итальянская шинная компания «Пирелли», являющаяся монопольным поставщиком покрышек для Формулы-1, определилась с выбором шин для Гран-при Великобритании 6 — 8 июля.

На трассе «Сильверстоун» командам будут доступны покрышки «хард» и «медиум», а в квалификации можно будет использовать также и мягкую резину «софт».

Напомним, что в 2018 году «Пирелли» на некоторых этапах использует стратегию выбора покрышек не подряд по степени жёсткости, а через один состав, что позволяет разнообразить тактику команд.