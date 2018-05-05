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Алонсо стартует с первого места в гонке «6 часов Спа»
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Алонсо стартует с первого места в гонке «6 часов Спа» 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Фото: Motorsport.com
Экипаж «Тойоты» с действующим пилотом «Формулы-1» Фернандо Алонсо, а также Кадзуки Накаджимой и Себастьяном Буэми стартует в гонке «6 часов Спа» с первого места. Они переместились на первую позицию после дисквалификации другой «Тойоты» Майкла Конвэя, Камуи Кобаяси и Хосе Марии Лопеса. Они показали лучшее время в квалификации, но не прошли технический контроль из-за неправильной маркировки топливного насоса.
Отметим, что дисквалификация лидеров, которые будут стартовать с пит-лейна, переместила экипаж SMP Racing в составе Михаила Алешина и Виталия Петрова на четвертое место на старте. Гонка в Спа откроет сезон чемпионата мира WEC.
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