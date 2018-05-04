Феттель не беспокоится по поводу упущенного лидерства в чемпионате

— Самое главное, что у нас хорошая машина, — цитирует F1Today Феттеля. — Наша машина позволяет показывать высокие результаты в квалификации, в гонке тоже темп высокий. Меня совсем не беспокоит ситуация в чемпионате. В прошлом году все было наоборот, например, но мы были недостаточно конкурентоспособны в итоге. В отдельных гонках порой все складывается не очень удачно. Спросите у Боттаса. Думаю, он должен был побеждать в Баку.