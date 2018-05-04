Риккардо: постараемся как минимум повторить прошлогодний результат в Испании

Австралийский гонщик «Ред Булл» в Формуле-1 Даниэль Риккардо рассказал о предстоящем Гран-при Испании.

«Гонка в Барселоне — всегда захватывающий этап, который знаменует начало европейской части сезона. Это ещё и начало лета и период серьёзных обновлений болида, что мне очень нравится. На трассе в Барселоне мы провели немало времени, проехали множество кругов и прекрасно знаем этот автодром, но он не скучный и на него всегда приятно вернуться. Трасса сочетает в себе всё — повороты с первого по третий представляют собой скоростную секцию, а финальный сектор очень техничный. В прошлом году на Гран-при Испании я завоевал свой первый в сезоне подиум, что было круто, а в этом году мы постараемся как минимум повторить результат, а лучше — попытаемся добиться большего», — сказал Риккардо.