Ферстаппен: к Гран-при Испании готовим много обновлений

Голландский гонщик «Ред Булл» в Формуле-1 Макс Ферстаппен рассказал о предстоящем Гран-при Испании.

«В Барселоне все проехали множество кругов, но я с нетерпением жду возможности увидеть новые болиды в гонке. Мы готовим много обновлений и надеемся, что они сработают и позволят нам быть ближе к лидерам, хотя, конечно, все остальные тоже готовят новинки. Гран-при Испании может стать важной точкой в сезоне и интересно посмотреть на скорость всех команд. Я считаю, что у «Ред Булл» быстрый болид, который ещё может прибавить в скорости — надеюсь, она придёт. Я с нетерпением жду уик-энда в Барселоне, с которым у меня связаны хорошие воспоминания от первой победы в Формуле-1 и я рад начать европейскую часть сезона с нашей комфортной «Энергетической станцией» в паддоке», — сказал Ферстаппен.