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Гонщик из Австралии предложил заменить «шуи» на «бути»
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Гонщик из Австралии предложил заменить «шуи» на «бути» 

Чемпионат.com 1 час назад
Руководство Формулы-1, которое зарегистрировало торговый знак «шуи» — метод празднования успешных гонок пилота «Ред Булл» Даниэля Риккардо, получило ответный ход со стороны австралийского гонщика кузовной серии Supercars Дейва Рейнольдса.
«Шуи» мёртв, но я придумал «бути» — это как «шуи», только намного лучше. Все австралийские гонщики теперь должны называть эту традицию «бути», чтобы не дать Формуле-1 заработать на традиции, придуманной пилотами из Австралии. Это наш национальный праздник и мне не нравится, что в Формуле-1 не могут придумать ничего своего и берут чужие идеи — не думаю, что кто-то из австралийцев доволен тем, что мы делали что-то годами, а потом появились те, кто хочет заработать на этом денег", — сказал Рейнольдс News.com.au.
Рейнольдс заявил, что отправил сообщения Риккардо и гонщику MotoGP Джек Миллеру с просьбой следующие «шуи» называть «бути».
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