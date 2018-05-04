Абитебуль: в Испании «Рено» помогут обновления двигателя

Руководитель «Рено» Сириль Абитебуль рассказал о предстоящем Гран-при Испании.

«В Испании «Рено» помогут обновления двигателя, связанные с топливом, а также некоторые аэродинамические новинки, обусловленные характером трассы. Мы надеемся, что это позволит нам сделать шаг вперёд, но также понимаем, что и другие команды привезут обновления да и трасса хорошо знакома всем. Нам нужно набирать очки и бороться за четвёртое место в Кубке конструкторов, которое сейчас является достижимой целью. Я ожидаю, что с Гран-при Испании борьба за это место будет более напряжённой. Наша цель — надёжность и финиш в очках в каждой гонке», — сказал Абитебуль.