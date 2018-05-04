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Хюлькенберг: трасса в Испании очень требовательна к физической форме пилота
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Хюлькенберг: трасса в Испании очень требовательна к физической форме пилота 

Чемпионат.com 3 часа назад
Немецкий гонщик «Рено» в Формуле-1 Нико Хюлькенберг рассказал о предстоящем Гран-при Испании.
«У всех случаются плохие дни. Мне не повезло, но таковы гонки. Пришло время перезагрузиться и сосредоточиться на Гран-при Испании, где я хочу исправить ситуацию после Гран-при Азербайджана. Трасса в Барселоне мне нравится, особенно повороты с первого по третий, которые очень быстрые, если настроить машину на низкую прижимную силу. Трасса очень требовательна к физической форме пилота из-за нескольких скоростных правых поворотов. Важно подготовить шею к таким нагрузкам, потому что после гонки она обычно болит», — сказал Хюлькенберг,
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