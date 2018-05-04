Сайнс-младший: помогаю команде добиться максимума от Renault R. S.18

Испанский гонщик «Рено» в Формуле-1 Карлос Сайнс-младший рассказал о предстоящем Гран-при Испании и своём результате на Гран-при Азербайджана.

«Мы добились хорошего результата для меня и для всей команды и сейчас пришло время приложить все усилия, чтобы поддержать его столь же успешным выступлением в Испании. Я усердно работаю над тем, чтобы помочь команде добиться максимума от Renault R. S.18 и верю, что мы сможем это сделать.

Для меня предстоящий этап является самым особенным Гран-при в календаре и он отличается от любой другой гонки. До этого года я участвовал в трёх Гран-при Испании и каждый из них был особым, мне удавалось добиваться хороших результатов. Надеюсь, я смогу продолжить эту тенденцию и в 2018 году", — сказал Сайнс-младший.