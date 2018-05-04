Ещё
Сайнс-младший: помогаю команде добиться максимума от Renault R. S.18
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сайнс-младший: помогаю команде добиться максимума от Renault R. S.18 

Чемпионат.com 2 часа назад
Испанский гонщик «Рено» в Формуле-1 Карлос Сайнс-младший рассказал о предстоящем Гран-при Испании и своём результате на Гран-при Азербайджана.
«Мы добились хорошего результата для меня и для всей команды и сейчас пришло время приложить все усилия, чтобы поддержать его столь же успешным выступлением в Испании. Я усердно работаю над тем, чтобы помочь команде добиться максимума от Renault R. S.18 и верю, что мы сможем это сделать.
Для меня предстоящий этап является самым особенным Гран-при в календаре и он отличается от любой другой гонки. До этого года я участвовал в трёх Гран-при Испании и каждый из них был особым, мне удавалось добиваться хороших результатов. Надеюсь, я смогу продолжить эту тенденцию и в 2018 году", — сказал Сайнс-младший.
Чемпионат.com: последние новости
Алёшин: у «Тойоты» большое преимущество, но нам придётся с ними бороться Райкконен в межсезонье похудел на 3,2 кг Представлен возможный вариант конфигурации городской трассы в Майами
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне громят французов10
Украинская чемпионка оголилась для журнала39
«Тело будто умерло». Боец ММА рассказала об изнасиловании202
Федор Емельяненко не посмотрит на бой брата
Стали известны доходы Нурмагомедова
Видео
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
08:32
Почему сборной России будет тяжело
Хоккей
00:43
Фанат «Спартака» рассказал подробности драки с Тарасовым
Футбол
02:01
Путин заявил о готовности к ЧМ-2018
Футбол
01:13
Голкипер отразил удар и сломал штангу
Футбол
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
00:43
Боец ММА показательно удушила американского военного
MMA Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение