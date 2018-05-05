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В Бельгии стартует суперсезон чемпионата мира по автогонкам на выносливость
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В Бельгии стартует суперсезон чемпионата мира по автогонкам на выносливость 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
В Бельгии на трассе Спа-Франкоршам 5 мая стартует первая гонка суперсезона 2018-2019 чемпионата мира по автогонкам на выносливость, сообщает пресс-служба соревнований.
Болид N11 команды SMP Racing в составе Михаила Алешина и Виталия Петрова стартует с четвертой позиции.
"Мы настраивали машину в основном на гонку, а не под квалификацию. Мы не старались прыгнуть выше головы.
Машина новая, мы впервые на ней едем здесь. Фактически мы учим ее ездить уже не в условиях тестов, а в реальных гоночных", — рассказал Петров.
Гонка начнется в 14.30 по московскому времени. Еще одна российская команда G-Drive Racing стартует с седьмого места.
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