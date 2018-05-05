В Бельгии стартует суперсезон чемпионата мира по автогонкам на выносливость

В Бельгии на трассе Спа-Франкоршам 5 мая стартует первая гонка суперсезона 2018-2019 чемпионата мира по автогонкам на выносливость, сообщает пресс-служба соревнований.

"Мы настраивали машину в основном на гонку, а не под квалификацию. Мы не старались прыгнуть выше головы.

Машина новая, мы впервые на ней едем здесь. Фактически мы учим ее ездить уже не в условиях тестов, а в реальных гоночных", — рассказал Петров.

Гонка начнется в 14.30 по московскому времени. Еще одна российская команда G-Drive Racing стартует с седьмого места.