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Алёшин: у «Тойоты» большое преимущество, но нам придётся с ними бороться
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Алёшин: у «Тойоты» большое преимущество, но нам придётся с ними бороться 

Чемпионат.com 1 час назад
Российский гонщик Михаил Алёшин, который в этот уик-энд в составе команды SMP Racing выступает в гонке «6 часов Спа», первом этапе суперсезона WEC—2018/2019, сказал, что у «Тойоты» есть преимущество перед другими участниками категории LMP1.
«Это первая гонка, и я могу сказать, что главное для нас — как и для всех новых команд — это финишировать. А по ходу гонки будем смотреть, как всё будет складываться. Бороться с «гибридом» будет практически невозможно, но есть это слово — «практически», и так или иначе нам придётся с ними бороться. А там уже будем делать всё от нас зависящее.
Сейчас объективно по чистой скорости «Тойота» быстрее: невозможно сравнивать машину, у которой 1000 сил, с автомобилем, у которого 700 сил. Но здесь есть много аспектов, много факторов. Конечно, у организаторов очень сложная задача — уравнять две совершенно разные машины с абсолютно разными задачами. Но в любом случае главное — сделать хорошее шоу. Надеюсь, у нас будет возможность побороться. Плюс в этом году у нас много участников в LMP1, так что скучно нам точно не будет», — передаёт слова Алёшина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Захарченко.
Также Алёшин отметил, что новый автомобиль SMP Racing — прототип BR1 категории LMP1 — по манере поведения похож на машину Формулы-1.
«Машина класса LMP1 — это, по сути, машина Формулы-1 в мире гонок на выносливость. В том плане, что основные узлы постоянно меняются, поступают обновления. Машина очень быстрая — и в поворотах, и на прямых, очень сильно напоминает повадками «Формулу», — добавил он.
Гонка «6 часов Спа» стартует в субботу, 5 мая, в 14:25 по московскому времени.
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