Бразильский гонщик получил переломы обоих ног во время заезда

Бразильский пилот Пьетро Фиттипальди попал в аварию и получил тяжелую травму во время квалификации первого этапа чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) в Бельгии, сообщает "Советский спорт"

По информации Motorsport, Фиттипальди был госпитализирован после того, как потерял контроль над своим автомобилем и врезался в защитное ограждение на повороте Eau Rouge на легендарной трассе «Спа-Франкоршам».

Отмечается, что 21-летний бразилец с большой долей вероятности сломал обе ноги в результате аварии.

Пьетро Фиттипальди является внуком двукратного чемпиона «Формулы-1» Эмерсона Фиттипальди.