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Бразильский гонщик получил переломы обоих ног во время заезда
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Бразильский гонщик получил переломы обоих ног во время заезда 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: autosport.com.ru
Бразильский пилот Пьетро Фиттипальди попал в аварию и получил тяжелую травму во время квалификации первого этапа чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) в Бельгии, сообщает "Советский спорт".
По информации Motorsport, Фиттипальди был госпитализирован после того, как потерял контроль над своим автомобилем и врезался в защитное ограждение на повороте Eau Rouge на легендарной трассе «Спа-Франкоршам».
Отмечается, что 21-летний бразилец с большой долей вероятности сломал обе ноги в результате аварии.
Пьетро Фиттипальди является внуком двукратного чемпиона «Формулы-1» Эмерсона Фиттипальди.
Ранее сообщалось, что российский гонщик «Формулы-1» Сергей Сироткин, который выступает за команду «Уильямс», был оштрафован судьями FIA за аварию на Гран-при Азербайджана «Формулы-1».
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