Внук чемпиона Формулы-1 сломал ноги в аварии на квалификации «6 часов Спа» 

Бразильский гонщик Пьетро Фиттипальди, выступающий за команду DragonSpeed в категории LMP1, попал в серьёзную аварию во время квалификации к гонке «6 часов Спа», первого этапа чемпионата мира по гонкам на выносливость сезона-2018/2019. В результате аварии в повороте «Красная вода», внук чемпиона Формулы-1 Эмерсона Фиттипальди сломал обе ноги и был доставлен в госпиталь. После инцидента гонщик был в сознании, его эвакуировала бригада спасателей, работающих на трассе.
Победу одержал экипаж «Тойоты» в составе Камуи Кобаяси, Майка Конуэя и Хосе-Марии Лопеса. Второе время осталось за другим экипажем «Тойоты», в составе которого выступил и гонщик Формулы-1 Фернандо Алонсо. Тем не менее уже после завершения квалификации стало известно, что результат «Тойоты», за рулём которой квалификацию проводили Кобаяси, Конуэй и Лопес, будет исключён из протокола, стартовать с поула будет экипаж Алонсо.