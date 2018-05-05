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Внук чемпиона Формулы-1 сломал ноги в аварии на квалификации «6 часов Спа»
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Внук чемпиона Формулы-1 сломал ноги в аварии на квалификации «6 часов Спа» 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: autosport.com.ru
Бразильский гонщик Пьетро Фиттипальди, выступающий за команду DragonSpeed в категории LMP1, попал в серьёзную аварию во время квалификации к гонке «6 часов Спа», первого этапа чемпионата мира по гонкам на выносливость сезона-2018/2019. В результате аварии в повороте «Красная вода», внук чемпиона Формулы-1 Эмерсона Фиттипальди сломал обе ноги и был доставлен в госпиталь. После инцидента гонщик был в сознании, его эвакуировала бригада спасателей, работающих на трассе.
Победу одержал экипаж «Тойоты» в составе Камуи Кобаяси, Майка Конуэя и Хосе-Марии Лопеса. Второе время осталось за другим экипажем «Тойоты», в составе которого выступил и гонщик Формулы-1 Фернандо Алонсо. Тем не менее уже после завершения квалификации стало известно, что результат «Тойоты», за рулём которой квалификацию проводили Кобаяси, Конуэй и Лопес, будет исключён из протокола, стартовать с поула будет экипаж Алонсо.
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