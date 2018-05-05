Внук чемпиона Формулы-1 сломал ноги в аварии на квалификации «6 часов Спа»

Бразильский гонщик Пьетро Фиттипальди, выступающий за команду DragonSpeed в категории LMP1, попал в серьёзную аварию во время квалификации к гонке «6 часов Спа», первого этапа чемпионата мира по гонкам на выносливость сезона-2018/2019. В результате аварии в повороте «Красная вода», внук чемпиона Формулы-1 Эмерсона Фиттипальди сломал обе ноги и был доставлен в госпиталь. После инцидента гонщик был в сознании, его эвакуировала бригада спасателей, работающих на трассе.