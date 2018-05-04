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Внук чемпиона Формулы-1 сломал ноги в аварии перед гонкой «6 часов Спа»
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Внук чемпиона Формулы-1 сломал ноги в аварии перед гонкой «6 часов Спа» 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: autosport.com.ru
В аварии на квалификации к гонке «6 часов Спа» бразильский гонщик Пьетро Фиттипальди попал в аварию и сломал обе ноги. После инцидента гонщик был в сознании, его эвакуировала бригада спасателей, работающих на трассе. Затем пилот на вертолёте был эвакуирован в госпиталь в Льеже, сообщает пресс-служба Международной автомобильной федерации.
Пьетро Фиттипальди — внук двукратного чемпиона Формулы-1 Эмерсона Фиттипальди. В прошлом сезоне Пьетро стал чемпионом Формулы V8 3.5, а в этом году дебютировал в IndyCar Series и чемпионате мира по гонкам на выносливость. В гонке «6 часов Спа» Фиттипальди должен был выступать в категории LMP1 в составе американской команды DragonSpeed за рулём прототипа BR1, построенного российской компанией BR Engineering.
Победу в квалификации одержали экипажи заводской команды «Тойоты», которые заняли первое и второе место. На третьей и четвёртой позиции расположились экипажи Rebellion, а с пятого места в гонке стартуют Виталий Петров и Михаил Алёшин из SMP Racing. Старт заезда будет дан в субботу, 5 мая, в 14:25 по московскому времени.
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