Внук чемпиона Формулы-1 сломал ноги в аварии перед гонкой «6 часов Спа»

В аварии на квалификации к гонке «6 часов Спа» бразильский гонщик Пьетро Фиттипальди попал в аварию и сломал обе ноги. После инцидента гонщик был в сознании, его эвакуировала бригада спасателей, работающих на трассе. Затем пилот на вертолёте был эвакуирован в госпиталь в Льеже, сообщает пресс-служба Международной автомобильной федерации.

Пьетро Фиттипальди — внук двукратного чемпиона Формулы-1 Эмерсона Фиттипальди. В прошлом сезоне Пьетро стал чемпионом Формулы V8 3.5, а в этом году дебютировал в IndyCar Series и чемпионате мира по гонкам на выносливость. В гонке «6 часов Спа» Фиттипальди должен был выступать в категории LMP1 в составе американской команды DragonSpeed за рулём прототипа BR1, построенного российской компанией BR Engineering.