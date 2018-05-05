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Директор «Хааса»: «Мы не ждем от своего основного пилота ошибок дебютанта»
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Директор «Хааса»: «Мы не ждем от своего основного пилота ошибок дебютанта» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Директор «Хааса» Гюнтер Штайнер отметил, что пилот его команды Ромен Грожан допустил грубую ошибку во время гонки «Гран-при Азербайджана». Француз вылетел в стену в режиме машины безопасности, не справившись с управлением, когда шел на шестом месте.
— Мы не ждем такой ошибки дебютанта от своего основного пилота, — цитирует F1i Штайнера. — Мы не сполна используем потенциал машины для набора очков. Команда должна быть гораздо лучше расположена в Кубке конструкторов, потому что у нас хороший болид. В Баку остались ни с чем, хотя могли претендовать на большие очки. Упускаем слишком много возможностей.
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