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Ален Прост: «Райкконен в этом году на уровне Феттеля»
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Ален Прост: «Райкконен в этом году на уровне Феттеля» 

Спорт-Экспресс 53 минуты назад
Четырехкратный чемпион мира Ален Прост считает, что в нынешнем сезоне Кими Райкконен выступает лучше, чем в прошлом. По его словам, это поможет "Феррари" в борьбе с «Мерседесом».
— В этом году «Мерседес» и «Ред Булл» на предсезонных тестах выглядели лучше «Феррари», но итальянцы смогли быстро найти нужный баланс и показывают лучшую скорость, — цитирует F1i Проста. — Райкконен выступает на уровне Феттеля. Это очень поможет «Феррари», возможно, выиграть чемпионат. В этом году шесть пилотов из трех ведущих команд могут на разных трассах бороться на равных.
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