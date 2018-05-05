Ален Прост: «Райкконен в этом году на уровне Феттеля»

— В этом году «Мерседес» и «Ред Булл» на предсезонных тестах выглядели лучше «Феррари», но итальянцы смогли быстро найти нужный баланс и показывают лучшую скорость, — цитирует F1i Проста. — Райкконен выступает на уровне Феттеля. Это очень поможет «Феррари», возможно, выиграть чемпионат. В этом году шесть пилотов из трех ведущих команд могут на разных трассах бороться на равных.