Паффетт выиграл первую гонку этапа DTM в Хоккенхайме 

Гонщик «Мерседеса» Гэри Паффетт одержал победу в первой гонке нового сезона DTM в Хоккенхайме. Второе место занял ещё один гонщик «Мерседеса» Лукас Ауэр, Тимо Глок замкнул тройку призёров на своей «БМВ». Лучшим из пилотов «Ауди» стал Рене Раст, занявший девятую позицию.
DTM. Хоккенхайм. Первая квалификация
1. Гэри Паффетт («Мерседес») — 58.03,639 2. Лукас Ауэр («Мерседес») +1,449 3. Тимо Глок («БМВ») +6,514 4. Эдоардо Мортара («Мерседес») +8,198 5. Паскаль Верляйн («Мерседес») +11,391 6. Бруно Спенглер («БМВ») +15,758 7. Под ди Реста («Мерседес») +16,600 8. Даниэль Хункаделья («Мерседес») +16,969 9. Рене Раст («Ауди») +18,268 10. Луи Дюваль («Ауди») +19,646