Паффетт выиграл первую квалификацию сезона-2018 DTM в Хоккенхайме 

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Гран-при Азербайджана: авария «Ред Булл» и неожиданная победа Хэмилтона

Сайнс-младший: помогаю команде добиться максимума от Renault R.S.18

Экипаж Алонсо — 2-й в квалификации «6 часов Спа», Алёшин и Петров — на 5-м месте