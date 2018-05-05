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Паффетт выиграл первую квалификацию сезона-2018 DTM в Хоккенхайме
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Паффетт выиграл первую квалификацию сезона-2018 DTM в Хоккенхайме 

Чемпионат.com 2 часа назад
Гонщик «Мерседеса» Гэри Паффетт одержал победу в первой квалификации нового сезона DTM в Хоккенхайме. Второе время осталось за Марко Виттманном, третьим стал Тимо Глок (оба выступают за «БМВ»).
DTM. Хоккенхайм. Первая квалификация
1. Гэри Паффетт («Мерседес») — 1.32,264  2. Марко Виттманн («БМВ») +0,199  3. Тимо Глок («БМВ») +0,204  4. Лукас Ауэр («Мерседес») +0,220  5. Паскаль Верляйн («Мерседес») +0,222  6. Аугусто Фарфус («БМВ») +0,419  7. Эдоардо Мортара («Мерседес») +0,455  8. Бруно Спенглер («БМВ») +0,512  9. Рене Раст («Ауди») +0,516  10. Джоэль Эрикссон («БМВ») +0,530
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