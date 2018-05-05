SMP Racing в Бельгии: Пилоты и болиды во всей красе

Старт супер-сезону FIA WEK был дан накануне, 4 мая. Мировой чемпионат гонок на выносливость, главным этапом которого станет гонка «24 часа Ле Мана», завершится в 2019 году.