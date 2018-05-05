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SMP Racing в Бельгии: Пилоты и болиды во всей красе
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SMP Racing в Бельгии: Пилоты и болиды во всей красе 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Старт супер-сезону FIA WEK был дан накануне, 4 мая. Мировой чемпионат гонок на выносливость, главным этапом которого станет гонка «24 часа Ле Мана», завершится в 2019 году.
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