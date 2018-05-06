Боттас награждён премией имени Лоренцо Бандини 

5 мая в итальянском городке Бризигелла состоялась ежегодная церемония вручения премии Лоренцо Бандини. Престижная награда за 2017 год была присуждена пилоту «Мерседеса» Валттери Боттасу.
Премия имени Бандини была основана в 1992 году, традиционно её лауреатами становятся выдающиеся личности из мира автоспорта. В предыдущем году ею была отмечена вся команда «Феррари». В разные годы её получали Дженсон Баттон, Михаэль Шумахер, Фернандо Алонсо, Себастьян Феттель и другие.
Сам Боттас отметил, что завоевание этой награды много значит для него и является большой честью.
Фото с церемонии вручения Боттасу премии имени Бандини можно посмотреть на странице финского пилота в «Твиттере».