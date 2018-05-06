Ещё
Боттас награждён премией имени Лоренцо Бандини
Далее:
Читайте также:
Ещё

Боттас награждён премией имени Лоренцо Бандини 

Чемпионат.com 16 минут назад
Фото: F1News.ru
5 мая в итальянском городке Бризигелла состоялась ежегодная церемония вручения премии Лоренцо Бандини. Престижная награда за 2017 год была присуждена пилоту «Мерседеса» Валттери Боттасу.
Премия имени Бандини была основана в 1992 году, традиционно её лауреатами становятся выдающиеся личности из мира автоспорта. В предыдущем году ею была отмечена вся команда «Феррари». В разные годы её получали Дженсон Баттон, Михаэль Шумахер, Фернандо Алонсо, Себастьян Феттель и другие.
Сам Боттас отметил, что завоевание этой награды много значит для него и является большой честью.
Фото с церемонии вручения Боттасу премии имени Бандини можно посмотреть на странице финского пилота в «Твиттере».
Чемпионат.com: последние новости
Райкконен в межсезонье похудел на 3,2 кг Сайнс-младший: помогаю команде добиться максимума от Renault R.S.18 Гонщик из Австралии предложил заменить «шуи» на «бути»
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Петр Грушман5
Армения ответила на вопрос о гражданстве Медведевой136
Украинская чемпионка оголилась для журнала40
Облизывающий соперников хоккеист разозлил НХЛ17
Названа возможная причина ухода Медведевой от Тутберидзе106
Видео
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
00:43
Армения ответила на вопрос о гражданстве Медведевой
Фигурное катание
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
04:02
Медведева может сменить гражданство
Фигурное катание
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
00:33
Боец MMA получил жуткую травму во время боя
MMA
09:07
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе
Фигурное катание
00:52
Сборная России разгромила Францию
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
08:32
Почему сборной России будет тяжело
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение