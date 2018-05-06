Боттас награждён премией имени Лоренцо Бандини

5 мая в итальянском городке Бризигелла состоялась ежегодная церемония вручения премии Лоренцо Бандини. Престижная награда за 2017 год была присуждена пилоту «Мерседеса» Валттери Боттасу

Сам Боттас отметил, что завоевание этой награды много значит для него и является большой честью.

Фото с церемонии вручения Боттасу премии имени Бандини можно посмотреть на странице финского пилота в «Твиттере».