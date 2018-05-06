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Русинов: ключевым фактором в победе G-Drive Racing стал хороший старт
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Русинов: ключевым фактором в победе G-Drive Racing стал хороший старт 

Чемпионат.com 1 час назад
Российская команда G-Drive Racing, выступающая в гонках на выносливость при поддержке премиального топлива G-Drive «Газпром нефти», выиграла первый этап чемпионата мира FIA WEC в классе LMP2, который состоялся в субботу в Спа. В составе экипажа № 26 на прототипе ORECA 07 вместе с Романом Русиновым и Андреа Пиццитолой впервые выступал экс-пилот Ф1 и лидер текущего сезона Формулы-E Жан-Эрик Вернь.
В квалификации пилоты G-Drive Racing показали второй результат в классе LMP2. Но уже на старте гонки Роман Русинов захватил лидерство и сумел его отстоять. невзирая на плотную борьбу с соперниками.
Российская команда стала сильнейшей в классе LMP2 второй год подряд. Эта победа стала 17-й за всё время выступлений G-Drive Racing в чемпионате мира по гонкам на выносливость — это новый рекорд FIA WEC.
«Ключевым фактором стал хороший старт и правильная стратегия. Нашей задачей было удержаться в лидирующей тройке на первом отрезке, потому что мы знали, что получим преимущество за счёт нашего выбора шин. Так и вышло: во второй части дистанции мы были быстрейшими и в итоге смогли одержать уверенную победу», — рассказал гонщик команды G-Drive Racing Роман Русинов.
«Блестящая победа в первой гонке! Пилоты, механики и инженеры великолепно работали на протяжении всего этапа. В Спа мы показали сплочённость и профессионализм. И добились результата, на который рассчитываем, готовясь к марафону в Ле-Мане. Наша главная гонка ещё впереди», — заявил руководитель проекта G-Drive Racing Александр Крылов.
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