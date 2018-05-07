Ещё
Довициозо на Гран-при Испании пытался вернуться в гонку на байке Лоренсо
Далее:
Читайте также:
Ещё
Мутко получит неожиданную должность
Мутко получит неожиданную должность

Довициозо на Гран-при Испании пытался вернуться в гонку на байке Лоренсо 

Чемпионат.com 4 часа назад
Фото: Motorsport.com
Гран-при Испании MotoGP на трассе в Хересе сложился для заводской команды «Дукати» неудачно — оба пилота сошли после тройной аварии. Испанский гонщик заводской «Хонды» Дани Педроса, обгоняя испанца Хорхе Лоренсо, столкнулся с ним и в итоге пилот «Дукати» вынес своего напарника итальянца Андреа Довициозо.
Довициозо, оказавшись в гравии, пытался вернуться в гонку, причём Андреа взял мотоцикл Хорхе Лоренсо и в суете предпринял попытку уехать на чужом байке, о чём сам пошутил в своём «инстаграме».
Посмотреть фото можно на странице Андреа Довициозо в «Инстаграме».
Чемпионат.com: последние новости
Русинов: ключевым фактором в победе G-Drive Racing стал хороший старт «Ред Булл» провёл шоу-заезды во Вьетнаме Боттас награждён премией имени Лоренцо Бандини
Комментарии  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева выступила с официальным заявлением70
Кабаева дала откровенное интервью174
Медведева переезжает в Канаду31
Медведева сделала первое заявление после ухода от тренера97
Жулин назвал причину разлада Медведевой с тренером
Видео
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
04:00
Медведева выступила с официальным заявлением
Фигурное катание
00:47
Медведева переезжает в Канаду
Фигурное катание
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
04:00
Определено будущее гражданство Медведевой
Фигурное катание
00:37
Журналистка избила футбольного фаната в прямом эфире
Футбол
00:43
Кабаева дала откровенное интервью
Летние виды спорта
00:43
На что Медведева променяет Россию
Фигурное катание
00:43
Медведеву обвинили в предательстве
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение