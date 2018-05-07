Довициозо на Гран-при Испании пытался вернуться в гонку на байке Лоренсо

Гран-при Испании MotoGP на трассе в Хересе сложился для заводской команды «Дукати» неудачно — оба пилота сошли после тройной аварии. Испанский гонщик заводской «Хонды» Дани Педроса, обгоняя испанца Хорхе Лоренсо , столкнулся с ним и в итоге пилот «Дукати» вынес своего напарника итальянца Андреа Довициозо

Довициозо, оказавшись в гравии, пытался вернуться в гонку, причём Андреа взял мотоцикл Хорхе Лоренсо и в суете предпринял попытку уехать на чужом байке, о чём сам пошутил в своём «инстаграме».

Посмотреть фото можно на странице Андреа Довициозо в «Инстаграме».