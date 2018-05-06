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Лоренсо об аварии на Гран-при Испании: это гоночный инцидент
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Лоренсо об аварии на Гран-при Испании: это гоночный инцидент 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Motorsport.com
Гонщик «Дукати» Хорхе Лоренсо прокомментировал итоги Гран-при Испании, который для него закончился досрочно после аварии с участием Андреа Довициозо и Дани Педросы.
«Я очень разочарован этой аварией, особенно по той причине, что в ней участвовали три гонщика из верхней части таблицы чемпионата мира, по этой причине я не стал бы подробно рассказывать, что произошло. Мы столкнулись с неудачей, и это был гоночный инцидент. Педроса был слишком самоуверен, но я не думаю, что стоит кого-то обвинять, это просто стечение обстоятельств. Мне очень жаль Андреа и нашу команду. Мы вели хорошую гонку, я хорошо стартовал, и в целом я доволен работой по ходу уик-энда. Эта гонка стала шагом вперёд в нашем развитии, и пусть мы ещё отстаём на две-три десятые с круга, но мы на верном пути», — приводит слова Лоренсо пресс-служба «Дукати».
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