Лоренсо об аварии на Гран-при Испании: это гоночный инцидент

«Я очень разочарован этой аварией, особенно по той причине, что в ней участвовали три гонщика из верхней части таблицы чемпионата мира, по этой причине я не стал бы подробно рассказывать, что произошло. Мы столкнулись с неудачей, и это был гоночный инцидент. Педроса был слишком самоуверен, но я не думаю, что стоит кого-то обвинять, это просто стечение обстоятельств. Мне очень жаль Андреа и нашу команду. Мы вели хорошую гонку, я хорошо стартовал, и в целом я доволен работой по ходу уик-энда. Эта гонка стала шагом вперёд в нашем развитии, и пусть мы ещё отстаём на две-три десятые с круга, но мы на верном пути», — приводит слова Лоренсо пресс-служба «Дукати».