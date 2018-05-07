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«Ред Булл» провёл шоу-заезды во Вьетнаме
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«Ред Булл» провёл шоу-заезды во Вьетнаме 

Чемпионат.com 2 часа назад
Австрийская команда Формулы-1 «Ред Булл» провела показательные шоу-заезды во Вьетнаме — болиды чемпионата мира впервые оказались в этой стране. В городе Хошимин была обустроена 650-метровая импровизированная трасса, где проехал экс-пилот Формулы-1 Дэвид Култхард. Шотландец, впервые севший за руль болида Формулы-1 за последние 18 месяцев, пилотировал Red Bull RB7, который был построен для сезона-2011 и принёс титул немцу Себастьяну Феттелю.
Посмотреть видео можно на официальной странице команды «Ред Булл» в YouTube.
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