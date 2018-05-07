Гелаэль и Гасли отработают на тестах «Торо Россо»

Итальянская команда Формулы-1 «Торо Россо» назвала состав пилотов, которые примут участие в первой части официальных тестов чемпионата мира по ходу сезона-2018. Тесты пройдут в Барселоне после Гран-при Испании.

В первый день работы на трассе за рулём болида «Торо Россо» окажется индонезийский гонщик Шон Гелаэль , который является резервным пилотом коллектива, а на следующий день его сменит основной пилот команды француз Пьер Гасли , сообщила «Торо Россо» в своём «твиттере».

Посмотреть фото можно на странице «Торо Россо» в «Твиттере».