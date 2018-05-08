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Вернь: сомневаюсь, что вернусь в Формулу-1, если пригласят
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Вернь: сомневаюсь, что вернусь в Формулу-1, если пригласят 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: f1report.ru
Бывший пилот Формулы-1 Жан-Эрик Вернь, ныне выступающий в гонках электромобилей «Формула-Е», заявил, что не готов вернуться в чемпионат мира, если появится такая возможность.
«Я не жалею, что ушёл из Формулы-1 и сомневаюсь, что вернусь туда, даже если меня пригласят. Взять Брендона Хартли — у него есть контракт на год, максимум на два. Вот и всё, а лично для меня более привлекательной выглядит возможность одновременно выступать в двух чемпионатах», — сказал Вернь La Derniere Heure.
Напомним, француз лишился места в чемпионате мира по окончании сезона-2014, когда «Торо Россо» не стал продлевать с ним контракт.
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