Вернь: сомневаюсь, что вернусь в Формулу-1, если пригласят

Бывший пилот Формулы-1 Жан-Эрик Вернь, ныне выступающий в гонках электромобилей «Формула-Е», заявил, что не готов вернуться в чемпионат мира, если появится такая возможность.

«Я не жалею, что ушёл из Формулы-1 и сомневаюсь, что вернусь туда, даже если меня пригласят. Взять Брендона Хартли — у него есть контракт на год, максимум на два. Вот и всё, а лично для меня более привлекательной выглядит возможность одновременно выступать в двух чемпионатах», — сказал Вернь La Derniere Heure.

Напомним, француз лишился места в чемпионате мира по окончании сезона-2014, когда «Торо Россо» не стал продлевать с ним контракт.