Жан-Эрик Вернь: «Ферстаппен слишком сильно рискует»

Бывший пилот «Формулы-1» Жан-Эрик Вернь считает, что гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен слишком сильно рискует в гонках. Француз также отметил, что не жалеет об уходе из «Формулы-1», поскольку теперь выступает в «Формуле-Е» и WEC.

— Я не жалею о том, что ушел из «Формулы-1», — цитирует F1i Верня. — Хотя меня приглашали вернуться, как это случилось с Хартли в «Торо Россо». Но я сомневался, соглашаться ли. Поскольку сейчас я выступаю в двух сериях за сильные команды, способные побеждать.

В «Ред Булле» большое давление на молодых пилотов. Даже Ферстаппен, который очень талантлив, слишком сильно рискует. Если он сконцентрируется на гонке и успокоится, то все будет в порядке.