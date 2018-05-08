«Народный пилот» попал в две аварии на этапе РСКГ в Смоленске

В прошедший уикенд на автодроме «Смоленское кольцо» завершился второй этап гоночной серии СМП РСКГ. В классе «Национальный» выступает Денис Мавланов — победитель конкурса «Народный пилот», который «Мотор» на протяжении последних пяти лет проводит совместно с «Академией Ралли».

В тренировке Мавланов показал третий результат, а квалификацию завершил на 12 позиции, отстав от лидера более чем на две секунды. Однако в первой гонке пилот смог проехать лишь два круга: из-за удара в переднее колесо погнулся рычаг, и гонщик вынужден был сойти.

Во второй гонке Мавланов преодолел шесть кругов. Но из-за еще одного столкновения автомобиль пилота получил серьезные повреждения, и команда приняла решение о завершении заезда.

В классе «Национальный» Мавланов сейчас занимает 15 место с восемью очками. Лидером является Павел Кальманович из АG Team с 50 очками, на втором месте находится еще один представитель «Академии Ралли» Глеб Кузнецов . У него 48 очков.

Следующая гонка пройдет в начале июня на автодроме «Нижегородское кольцо».