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«Народный пилот» попал в две аварии на этапе РСКГ в Смоленске
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«Народный пилот» попал в две аварии на этапе РСКГ в Смоленске 

Motor.ru 26 минут назад
Фото: Motor.ru
В прошедший уикенд на автодроме «Смоленское кольцо» завершился второй этап гоночной серии СМП РСКГ. В классе «Национальный» выступает Денис Мавланов — победитель конкурса «Народный пилот», который «Мотор» на протяжении последних пяти лет проводит совместно с «Академией Ралли».
В тренировке Мавланов показал третий результат, а квалификацию завершил на 12 позиции, отстав от лидера более чем на две секунды. Однако в первой гонке пилот смог проехать лишь два круга: из-за удара в переднее колесо погнулся рычаг, и гонщик вынужден был сойти.
Во второй гонке Мавланов преодолел шесть кругов. Но из-за еще одного столкновения автомобиль пилота получил серьезные повреждения, и команда приняла решение о завершении заезда.
В классе «Национальный» Мавланов сейчас занимает 15 место с восемью очками. Лидером является Павел Кальманович из АG Team с 50 очками, на втором месте находится еще один представитель «Академии Ралли» Глеб Кузнецов. У него 48 очков.
Следующая гонка пройдет в начале июня на автодроме «Нижегородское кольцо».
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