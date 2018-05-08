Альдо Коста сел за руль «Мерседеса» 2013 года в Имоле

Главный конструктор «Мерседеса» Альдо Коста сел за руль спроектированного им гоночного болида Mercedes AMG W04 для сезона 2013 года, сообщает немецкая команда.

Технический специалист получил возможность проехать по трассе «Имола» на машине собственной разработки во время фестиваля Historic Minardi Days. В распоряжении Косты оказался болид №47, которым в 2013 году управлял британский гонщик Льюис Хэмилтон . Альдо проехал несколько кругов и остался доволен полученным опытом.

Посмотреть фото можно на странице «Мерседеса» в «Твиттере».