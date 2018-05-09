В Формуле-1 к 2021-му году могут отменить штрафы в виде потери позиций на старте

Руководство Формулы-1 рассматривает возможность внесения значительных изменений в спортивный регламент соревнований. Как сообщает Autosport, в чемпионате могут отказаться от штрафов в виде потери позиций гонщиками на старте гонки.

На данный момент регламент Формулы-1 предусматривает наказание в виде потери стартовых позиций за целый ряд различных нарушений. Также нарушением считается, например, внеочередная замена одного из компонентов болида, такого как коробка передач.

Сейчас обсуждается вопрос, при котором на сезон у гонщиков осталось бы по три коробки передач, но исчезло бы строгое ограничение, что один узел необходимо использовать на семи Гран-при подряд.

Предполагается, что любые подобные нововведения могут быть представлены в 2021 году, одновременно с внедрением нового технического регламента.