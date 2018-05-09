Ещё
В Формуле-1 к 2021-му году могут отменить штрафы в виде потери позиций на старте
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Формуле-1 к 2021-му году могут отменить штрафы в виде потери позиций на старте 

SPORT24.ru 55 минут назад
Фото: Экспресс-газета
Руководство Формулы-1 рассматривает возможность внесения значительных изменений в спортивный регламент соревнований. Как сообщает Autosport, в чемпионате могут отказаться от штрафов в виде потери позиций гонщиками на старте гонки.
На данный момент регламент Формулы-1 предусматривает наказание в виде потери стартовых позиций за целый ряд различных нарушений. Также нарушением считается, например, внеочередная замена одного из компонентов болида, такого как коробка передач.
Сейчас обсуждается вопрос, при котором на сезон у гонщиков осталось бы по три коробки передач, но исчезло бы строгое ограничение, что один узел необходимо использовать на семи Гран-при подряд.
Предполагается, что любые подобные нововведения могут быть представлены в 2021 году, одновременно с внедрением нового технического регламента.
SPORT24.ru: последние новости
Автогонщик Фиттипальди доставлен в больницу после аварии в квалификации «6 часов Спа» ФИА отказалась отменять штраф Сироткину за аварию в Баку Дэймон Хилл: «Чемпионом Формулы-1 в этом году станет Феттель»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тутберидзе призналась, что ей нужно от Медведевой192
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко452
Медведев породил новый анекдот про Мутко491
19-летний японский кикбоксер шокировал мир своим ударом2
Плющенко заступился за «обиженную» Медведеву8
Видео
00:47
Тутберидзе призналась, что ей нужно от Медведевой
Фигурное катание
00:56
Медведев породил новый анекдот про Мутко
Футбол Общество
04:09
Новый тренер рассказал о работе с Медведевой
Фигурное катание
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
00:56
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко
Зимние виды спорта
04:00
Медведева выступила с официальным заявлением
Фигурное катание
00:43
От Тутберидзе ушла еще одна фигуристка
Фигурное катание
00:25
Фергюсон вышел из комы
Футбол
00:47
Медведева переезжает в Канаду
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение