Штраф Сироткина остался без изменений

Штраф российского гонщика Сироткина остался без изменений

Международная автомобильная федерация (FIA) сохранила штрафные санкции в отношении российского гонщика Сергея Сироткина , в следствии которых он потеряет три позиции на старте Гран-при Испании. Об этом сообщает ТАСС.

В гонке первого этапа "Формулы-1" в Азербайджане российский гонщик въехал в болид мексиканца Серхио Переса

По информации агентства Reuters, FIA оштрафовала россиянина за этот инцидент. Команда "Уильямс", за которую выступает Сироткин, направила в FIA запрос на пересмотр штрафа, но получила отказ.

Сироткин выступает за "Уильямс" с января 2018 года. Контракт россиянина рассчитан на один год. Следующий этап Гран-при "Формулы-1" пройдет в Испании с 11 по 13 мая.

Ранее сообщалось, что "Формула-1" оштрафовала российского гонщика.