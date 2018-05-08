«Уильямс» попросил ФИА повторно изучить инцидент, приведший к штрафу Сироткина 

Команда «Уильямс» попросила стюардов рассмотреть повторно сразу несколько инцидентов на Гран-при Азербайджана, сообщает пресс-служба ФИА. Среди них оказались столкновения между Сергеем Сироткиным и Серхио Пересом, за которое Сергей получил штраф в три позиции на старте Гран-при Испании и два штрафных балла в суперлицензию, и инциденты между Пьером Гасли и Кевином Магнуссеном, и Кими Райкконеном и Эстебаном Оконом (оба были признаны гоночными инцидентами).
Помимо этого, «Уильямс» запросил рассмотрение эпизода с возвращением Фернандо Алонсо в боксы на первом круге гонки в Баку и инцидента на первом круге между Сергеем Сироткиным, Фернандо Алонсо и Нико Хюлькенбергом. Заседание пройдёт 8 мая.