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«Уильямс» попросил ФИА повторно изучить инцидент, приведший к штрафу Сироткина
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«Уильямс» попросил ФИА повторно изучить инцидент, приведший к штрафу Сироткина 

Чемпионат.com 54 минуты назад
Фото: Motorsport.com
Команда «Уильямс» попросила стюардов рассмотреть повторно сразу несколько инцидентов на Гран-при Азербайджана, сообщает пресс-служба ФИА. Среди них оказались столкновения между Сергеем Сироткиным и Серхио Пересом, за которое Сергей получил штраф в три позиции на старте Гран-при Испании и два штрафных балла в суперлицензию, и инциденты между Пьером Гасли и Кевином Магнуссеном, и Кими Райкконеном и Эстебаном Оконом (оба были признаны гоночными инцидентами).
Помимо этого, «Уильямс» запросил рассмотрение эпизода с возвращением Фернандо Алонсо в боксы на первом круге гонки в Баку и инцидента на первом круге между Сергеем Сироткиным, Фернандо Алонсо и Нико Хюлькенбергом. Заседание пройдёт 8 мая.
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