Перес: квалификацию в Испании надо провести идеально

Мексиканский гонщик «Форс Индия» в Формуле-1 Серхио Перес рассказал о предстоящем Гран-при Испании.

«Финиш на подиуме в Баку был приятным результатом. После нескольких сложных гонок мы наконец-то получили тот результат, которого заслуживали. Это напомнило мне 2016 год, когда у нас было непростое начало сезона, а затем в Монако мы финишировали на подиуме. В Баку мы были быстры с самого начала и знали, что имеем все шансы на хороший результат. Я горжусь своей командой и тем, чего мы добились. Даже после пит-стопа на первом круге мы не бросили бороться и верить.

В прошлом году в Барселоне «Форс Индия» добилась лучшего результата за сезон, и трудно сказать, что может случиться в этот раз. Из-за предсезонных тестов мы прекрасно знаем эту трассу, но с начала сезона машина серьёзно изменилась и будет интересно ощутить разницу после обновлений. В отличие от Баку, обгонять в Барселоне сложно, поэтому квалификацию в Испании надо провести идеально. Очень здорово вернуться в Европу и начать европейскую часть сезона, Барселона — идеальное для этого место", — сказал Перес.