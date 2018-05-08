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Перес: квалификацию в Испании надо провести идеально
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Перес: квалификацию в Испании надо провести идеально 

Чемпионат.com 2 часа назад
Мексиканский гонщик «Форс Индия» в Формуле-1 Серхио Перес рассказал о предстоящем Гран-при Испании.
«Финиш на подиуме в Баку был приятным результатом. После нескольких сложных гонок мы наконец-то получили тот результат, которого заслуживали. Это напомнило мне 2016 год, когда у нас было непростое начало сезона, а затем в Монако мы финишировали на подиуме. В Баку мы были быстры с самого начала и знали, что имеем все шансы на хороший результат. Я горжусь своей командой и тем, чего мы добились. Даже после пит-стопа на первом круге мы не бросили бороться и верить.
В прошлом году в Барселоне «Форс Индия» добилась лучшего результата за сезон, и трудно сказать, что может случиться в этот раз. Из-за предсезонных тестов мы прекрасно знаем эту трассу, но с начала сезона машина серьёзно изменилась и будет интересно ощутить разницу после обновлений. В отличие от Баку, обгонять в Барселоне сложно, поэтому квалификацию в Испании надо провести идеально. Очень здорово вернуться в Европу и начать европейскую часть сезона, Барселона — идеальное для этого место", — сказал Перес.
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