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Окон: в Барселоне «Форс Индия» должна набрать хорошие очки
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Окон: в Барселоне «Форс Индия» должна набрать хорошие очки 

Чемпионат.com 2 часа назад
Французский гонщик «Форс Индия» в Формуле-1 Эстебан Окон рассказал о предстоящем Гран-при Испании.
«Я разочарован сходом в Баку, поскольку у нас был хороший темп. Но это гонки и такое случается, поэтому надо просто сделать выводы и двигаться дальше. Гонка в Испании подобна возвращению домой — после многочисленных длительных перелётов в начале сезона. Трассу в Барселоне я знаю, пожалуй, лучше всего, ведь именно там прошла моя первая гонках в формулах. Кроме того, мы много тестов проводим в Барселоне и поэтому все хорошо знают трассу. В прошлом году «Форс Индия» хорошо показала себя в Испании, у нас был темп весь уик-энд. Учитывая, что в последних гонках мы добились прогресса с болидом, в Барселоне «Форс Индия» должна набрать хорошие очки», — сказал Окон.
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