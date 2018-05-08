СМИ: Полиция подозревает отмывание денег на «Гран-при Италии»

Прокуратура Италии обнаружила схему по отмыванию денег, которая применялась на «Гран-при Италии», сообщает f1news.ru со ссылкой на La Repubblica. По данным издания, расследование, которое началось еще в 2012 году, привело к лицам, имеющим отношение к организации итальянского этапа «Формулы-1».

Установленные подозреваемые уклонялись от уплаты налогов и переводили деньги по ложным счет-фактурам в рамках контрактов гонщиков со спонсорами. Следствие предполагает, что подобная схема могла применяться и на других этапах.