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Маллья: в Барселону «Форс Индия» привезёт немало новых деталей
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Маллья: в Барселону «Форс Индия» привезёт немало новых деталей 

Чемпионат.com 2 часа назад
Совладелец и глава «Форс Индия» Виджай Маллья поделился ожиданиями от Гран-при Испании Формулы-1.
«Гонка в Баку сейчас ощущается для нас как поворотный момент в сезоне. Подиум дал нам огромную мотивацию и импульс, став очень важным и нужным для команды результатом. Это помогло забыть нам о неудачах и невезении первых гонок. Наша скорость в Баку подтвердила, что мы движемся в правильном направлении. Мы всё лучше понимаем машину и на каждый этап привозим обновления. Посмотрим, чего удастся добиться в Барселоне, куда мы привезём немало новых деталей», — сказал Маллья.
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