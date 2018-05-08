Маллья: в Барселону «Форс Индия» привезёт немало новых деталей

Совладелец и глава «Форс Индия» Виджай Маллья поделился ожиданиями от Гран-при Испании Формулы-1.

«Гонка в Баку сейчас ощущается для нас как поворотный момент в сезоне. Подиум дал нам огромную мотивацию и импульс, став очень важным и нужным для команды результатом. Это помогло забыть нам о неудачах и невезении первых гонок. Наша скорость в Баку подтвердила, что мы движемся в правильном направлении. Мы всё лучше понимаем машину и на каждый этап привозим обновления. Посмотрим, чего удастся добиться в Барселоне, куда мы привезём немало новых деталей», — сказал Маллья.