Стюарды отказали «Уильямсу» в пересмотре инцидентов на Гран-при Азербайджана

Команда «Уильямс» получила от стюардов отказ на свою просьбу рассмотреть повторно сразу несколько инцидентов на Гран-при Азербайджана, сообщает пресс-служба ФИА. Поводом для отказа стало отсутствие у гоночного коллектива принципиально новых и неизвестных до этого фактов, которые могли бы повлиять на оценку ситуации.

Возвращение испанца Фернандо Алонсо на разбитом «Макларене» в боксы судьи сочли безопасным и не нарушающим правила. 10-секундный штраф для датского гонщика «Хааса» Кевина Магнуссена стюарды назвали соответствующим наказанием, учитывая подобные инциденты и санкции за них в прошлом.