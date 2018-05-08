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Стюарды отказали «Уильямсу» в пересмотре инцидентов на Гран-при Азербайджана
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Стюарды отказали «Уильямсу» в пересмотре инцидентов на Гран-при Азербайджана 

Чемпионат.com 2 часа назад
Команда «Уильямс» получила от стюардов отказ на свою просьбу рассмотреть повторно сразу несколько инцидентов на Гран-при Азербайджана, сообщает пресс-служба ФИА. Поводом для отказа стало отсутствие у гоночного коллектива принципиально новых и неизвестных до этого фактов, которые могли бы повлиять на оценку ситуации.
Возвращение испанца Фернандо Алонсо на разбитом «Макларене» в боксы судьи сочли безопасным и не нарушающим правила. 10-секундный штраф для датского гонщика «Хааса» Кевина Магнуссена стюарды назвали соответствующим наказанием, учитывая подобные инциденты и санкции за них в прошлом.
Пересматривать оценку инцидента на первом круге между россиянином Сергеем Сироткиным, Фернандо Алонсо и немцем Нико Хюлькенбергом («Рено») судьи также не стали, объяснив, что «Уильямс» не подал на эту ситуацию протест в отведённый для этого регламентом срок
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